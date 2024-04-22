Пограничники «запеленговали» тонны незаконного осетра в Дагестане

Пограничники Дагестана провели успешную операцию по борьбе с незаконной добычей осетровых рыб.
«В селе Аверьяновка Кизлярского района Республики Дагестан на территории частного домовладения у местного жителя обнаружено и изъято более 2,7 тонны русского осетра без документов, подтверждающих законность происхождения»
– Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
В ведомстве отметили, что ущерб биоресурсам превысил 108 млн рублей.
Оперативное задержание браконьеров
Пограничники обнаружили незаконную рыболовную базу на берегу реки, где активно происходила добыча осетра. После проведения оперативных мероприятий удалось задержать нарушителей.
Отметим, что борьба с браконьерством имеет огромное значение для сохранения биоразнообразия и устойчивого развития экосистем. Незаконная добыча рыбы приводит к истощению популяции видов, нарушению экологического баланса и угрожает вымиранию ценных видов.