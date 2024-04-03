На берегу Каспия в Дагестане нашли пять мешков осетра

Несмотря на строжайший запрет, браконьеры продолжают вылов рыбы осетровых пород из Каспийского моря – сегодня инспекторы рыбоохраны нашли на берегу моря в Кизлярском районе пять мешков осетровых весом в 170 килограммов.

Инспекторы рыбоохраны сегодня обнаружили на побережье Каспийского моря в Кизлярском районе Дагестана пять мешков, набитых осетрами, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства.

Очевидно, браконьеры, промышлявшие незаконным выловом краснокнижной рыбы, бросили улов, увидев приближающийся наряд инспекторов. Всего в мешках было обнаружено 33 тушки общим весом более 170 кг, сейчас находкой занимаются правоохранители, передает "АиФ-Дагестан".

В управлении регионального Росрыболовства еще раз напомнили, что вылов осетровых в России, как и во всех прикаспийских государствах, запрещен для всех, кроме научных исследований и в целях искусственного воспроизводства осетровых.