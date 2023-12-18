Браконьер наловил осетровых на 800 кг в Дагестане

В багажнике авто жителя Дагестана правоохранители обнаружили немногим менее 800 кг рыбы осетровых видов. По словам задержанного, вся раба была им найдена на берегу Каспийского моря

Житель Кизлярского района был остановлен полицейскими, в багажнике авто правоохранителей ждал серьезный улов – почти 800 кг рыбы осетровых видов. По словам задержанного, вся рыба была им «найдена», а затем на протяжении шести лет хранилась в морозильных камерах. Также он не продавал ее, а раздаривал родственникам и друзьям.

«Полицейскими Кизляра совместно с сотрудниками УФСБ России по РД на автодороге Крайновка - Кизляр был остановлен грузовой фургон под управлением 62-летнего местного жителя. В ходе осмотра транспорта в кузове была обнаружена рыба осетровых пород общим весом 792 килограмма»

– пресс-служба регионального МВД.

Правоохранители отметили, что сейчас подозреваемый продолжает давать показания в полицейском участке. Рыба же была отправлена на экспертизу.

В релизе отмечается также, что обнаружение такого большого количества осетровых видов рыбы поднимает важный вопрос о незаконной добыче и сохранении видов. Осетровые виды являются уязвимыми и находятся под угрозой исчезновения из-за чрезмерного промысла. Незаконная добыча и торговля дикорастущими видами рыбы - серьезная угроза для биоразнообразия водоемов Дагестана.