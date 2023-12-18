Браконьер наловил осетровых на 800 кг в Дагестане

Житель Кизлярского района был остановлен полицейскими, в багажнике авто правоохранителей ждал серьезный улов – почти 800 кг рыбы осетровых видов. По словам задержанного, вся рыба была им «найдена», а затем на протяжении шести лет хранилась в морозильных камерах. Также он не продавал ее, а раздаривал родственникам и друзьям.
«Полицейскими Кизляра совместно с сотрудниками УФСБ России по РД на автодороге Крайновка - Кизляр был остановлен грузовой фургон под управлением 62-летнего местного жителя. В ходе осмотра транспорта в кузове была обнаружена рыба осетровых пород общим весом 792 килограмма»
– пресс-служба регионального МВД.
Правоохранители отметили, что сейчас подозреваемый продолжает давать показания в полицейском участке. Рыба же была отправлена на экспертизу.
В релизе отмечается также, что обнаружение такого большого количества осетровых видов рыбы поднимает важный вопрос о незаконной добыче и сохранении видов. Осетровые виды являются уязвимыми и находятся под угрозой исчезновения из-за чрезмерного промысла. Незаконная добыча и торговля дикорастущими видами рыбы - серьезная угроза для биоразнообразия водоемов Дагестана.