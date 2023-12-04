В Дагестане браконьеры отстреливают краснокнижных коз

Дагестанские правоохранители обнаружили в Тляратинском районе застреленных безоаровых коз, внесенных в Красную книгу России – браконьеры убили их глубокой ночью.

В Дагестане активизировались браконьеры: они застрелили несколько краснокнижных безоаровых коз, туши были обнаружены в Тляратинском районе, сообщил помощник председателя Общественной палаты республики Алибек Алиев.

"Обнаружены туши двух краснокнижных коз в районе села Аликолоб. Фото прислали местные жители. Одна из самок была беременна. Предварительно, животных застрелили ряди мяса, и их может быть больше. Видимо, эти туши не успели забрать и попали в поле зрения неравнодушных местных жителей"

- Алибек Алиев

Иначе как варварством это назвать нельзя, расследовать это преступление должны правоохранительные органы, отметил он, передает "Интерфакс".

"Эти животные идут на людей как дети. Туристы с большим удовольствием с ними фоткаются, кормят"

- Алибек Алиев

Как полагает общественник, на редких животных браконьеры скорее всего охотятся далеко за полночь с помощью приборов ночного видения - подкрадываются и отстреливают, а значит, на руках у них есть редкие приборы ночного видения и современное оружие.

Будет создана рабочая группа, которая выедет на место происшествия, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Дагестана. Комментарии будут даны по итогам ее работы, а пока от них в министерстве воздерживаются.