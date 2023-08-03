В Казахстане снова пересчитают сайгаков

В Казахстане решили снова пересчитать сайгаков – нет, не потому, что их мало – наоборот, их опять развелось слишком много. Они уже угрожают посевам и конкурируют с домашним скотом.

Власти Казахстана добавили в Инструкцию по проведению учета видов животных сайгаков: этот пункт своим приказом от 28 ноября 2023 года внесло министерство экологии и природных ресурсов страны.

Такое решение было принято в связи с резким увеличением поголовья некогда краснокнижных животных в нескольких регионах, оно уже привело к конкуренции с домашними животными из-за кормов и водопоев, сайгаки опять принялись вытаптывать сельскохозяйственные посевы, и теперь с этим нашествием нужно что-то делать, передает "АиФ-Казахстан"

Теперь, согласно Инструкции, учет сайгаков будет проводиться с 1 сентября по 30 ноября (осенний) и с 20 марта по 1 мая (весенний), Приказ вводится с 11 декабря 2023 года.

Власти страны рассчитывают, что снизить непомерно разросшуюся популяцию поможе охота на сайгаков, которая разрешена с 1 октября по 15 ноября, однако пока это спасает мало – сейчас по данным весеннего учета в Казахстане насчитывается 1 млн 915 тыс особей, на осень прогнозируется уже 2,6 млн, что автоматически отменяет мораторий на охоту.

Напомним, 19 сентября 2023 года сайгак был включен в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию в целях предотвращения ущерба окружающей среде и предупреждения опасности нанесения существенного ущерба сельскохозяйственной деятельности.