Нетаньяху встретится Байденом и Харрис в США

Начавший визит в США Нетаньяху намерен встретиться с Байденом, Трампом и Харрис. На повестке - урегулирование ближневосточного конфликта. Также в Вашингтон прибыли родственники похищенных хамасовцами израильтян для выражения несогласия с позицией Нетаньяху по Газе.

Американский и израильский лидеры проведут встречу в ближайший четверг, 25 июля. На повестке – проблема урегулирования ближневосточного конфликта.

Кроме того, Нетаньяху проведет встречу с кандидатом в президенты от демократов Камалой Харрис. Стороны также обсудят ситуацию в Газе.

По словам Харрис она привержена установлению мира в регионе и безопасности еврейского государства.

Также известно, что Нетаньяху намерен встретиться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, однако договоренность пока недостигнутая. Напомним, что после победы Байдену у Нетаньяху и Трампа испортились отношения, так как израильский премьер поспешил поздравить соперника республиканца с избранием.

Визит Нетаньяху США сопровождается протестными движения – его отель окружили пропалестински настроенные американцы, также в Вашингтон прибыли родственники похищенных террористами ХАМАС израильтян, которые также намерены провести демонстрацию против премьер-министра еврейского государства.