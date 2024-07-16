Стена дома рухнула на центральной улице Анапы

В центре Анапы произошел инцидент – обрушилась стена бывшего магазина из-за ветхости постройки. Пока рабочие разбирают последствия, на улице Пушкина закрыто движение для пешеходов и машин.

В двухэтажном здании, где когда-то был магазин для детей, обрушилась стена в Анапе. Происшествие случилось в самом центре города на улице Пушкина, рассказали в местном отделении МЧС России.

Рухнувшую часть дома уже давно не использовали коммерческие структуры. Причиной ее обрушения стала старость постройки – стена исчерпала свой конструктивный ресурс.

С обратной стороны здания находится несколько магазинов и казначейство. Пока не закончатся проверки безопасности этой части постройки, компании не смогут там находиться и тем более работать.

«В связи с угрозой полного обрушения здания, движение для автомобилистов и пешеходов по улице Пушкина перекрыто на время работ по ликвидации последствий»

- администрация Анапы

В результате происшествия никто не пострадал. Только припаркованный рядом автомобиль получил повреждения.

Некоторые местные жители видели, что накануне в доме проводили ремонтные работы.