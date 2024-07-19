Сочи стал первым в рейтинге ранних бронирований на зиму

Наиболее популярным российским курортом в рейтинге ранних бронирований на зиму стал Сочи. Исследование провел российский сервис бронирования жилья.

Сочи стал одним из самых востребованных направлений для зимнего отдыха (15% зимних бронирований). Второе и третье места разделили Москва и Санкт-Петербург – 11% и 10% соответственно.

Сочи привлекает туристов своим мягким климатом, разнообразными видами отдыха и развлечений, а также красивейшими пейзажами, среди которых можно насладиться горами и морем одновременно.

Средняя продолжительность зимнего отдыха в Сочи составляет пять дней. Этот период идеально подходит для того, чтобы насладиться всеми прелестями этого курорта — погулять по набережной, покататься на горных лыжах на Красной Поляне, посетить парки аттракционов и живописные места в окрестностях.

Помимо прогулок по набережной и горным лыжам на Красной Поляне, зимний Сочи предлагает множество других развлечений для туристов. Это и катание на снегоходах, и посещение термальных источников, и экскурсии по достопримечательностям города. Развлечения здесь могут угодить каждому, независимо от возраста и предпочтений.

Стоимость проживания в гостиницах и отелях Сочи в среднем составляет 3943 рубля за ночь. Наиболее востребованными являются гостиницы на первой линии, с видом на море, предлагающие панорамные окна и высокий уровень сервиса. Цены могут варьироваться в зависимости от сезона и популярности курорта, поэтому раннее бронирование позволяет сэкономить на проживании.