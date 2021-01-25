Автоклуб культуры приехал в отдаленные районы Адыгеи

Благодаря нацпроекту "Культура" в Гиагинском районе Адыгеи появился передвижной автоклуб. Он позволит местному населению наслаждаться культурными и развлекательными мероприятиями в родном населенном пункте, а не за десятки км в крупном городе.

Первый автоклуб появился в Гиагинском районе Адыгеи. Его открыли в рамках нацпроекта "Культура", рассказали в Минкульте республики.

Автоклубы – это передвижные многофункциональные культурные центры. Они разъезжают по России и дают жителям отдаленных территорий доступ к культурным и развлекательным мероприятиям без выезда в соседний крупный населенный пункт. Центр оснащен звуковой системой, мультмедийным оборудованием и переносной сценой.

"В 2024 году такой передвижной центр получил Гиагинский район, который с первого дня выезжает в населенные пункты, где нет домов культуры, для того чтобы обеспечить доступность к культурным и развлекательным мероприятиям для людей, проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах, в которых нет домов культуры или концертных залов. У местных жителей появилась возможность благодаря нацпроекту «Культура» получить доступ к культурным событиям района без необходимости ехать в более крупные населенные пункты. Это же здорово, когда концерт едет к тебе в гости»

- Минкульт Адыгеи

Еще в июне автоклуб побывал в хуторе Черемушкин, где жители Гиагинского района смогли послушать концерт казачьей песни. В июле он навестил жителей хутора Нижний Айрюм с программой, посвященной Дню семьи, любви и верности. К концу года автоклуб проведет еще четыре концерта на территории района.