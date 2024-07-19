Свыше тысячи машин ждут своей очереди на Крымский мост

Очередь на Крымский мост со стороны Керчи увеличилась в 1,7 раза. Время ожидания – более трех часов. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.

Примерно 1025 автомобилей стоят в очереди на Крымский мост, пробка выросла в 1,7 раза, сообщает оперативный канал информцентра по автодорогам.

Говоря о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту, в центре также заявили, что в сейчас время ожидания в очереди составляет свыше трех часов.

При этом там же уточнили, что со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.