Израиль не пойдет на переговоры с Ираном – посол

Переговоры Израиля с Ираном в настоящий момент невозможны. Об этом заявил посол Израиля в России. По словам дипломата, Тегеран неоднократно заявлял, что намерен стереть Израиль с «лица земли».

Власти еврейского государства не пойдут на переговоры с Тегераном. С таким заявлением выступила посол Израиля в Москве.

«Нет и не может быть переговоров с режимом, который нацелен на уничтожение Израиля. Иран не только в открытую заявляет о своем намерении стереть Израиль с лица земли, но и активно действует в этом направлении»

– Симона Гальперин

Далее она напомнила про атаку БПЛА из Ирана по территории еврейского государства. Кроме того, отметила факты поставок оружия палестинским радикалам ХАМАС.

В этой связи она напомнила, что находящийся с визитом в Вашингтоне глава еврейского государства заявил о необходимости создания альянса безопасности на Ближнем Востоке для сдерживания Ирана.