Автобусы и маршрутки массово проверяют на Ставрополье

В Ставрополе автоинспекторы начали массовую проверку автобусов. Это связано с тем, что водители маршруток периодически используют негодные авто для перевозки пассажиров.

Автоинспекторы в Ставрополе начали массовые проверки автобусов с целью обеспечения безопасности пассажиров и соблюдения норм технического обслуживания транспортных средств. Кроме того, аналогичные проверки проводятся также в городах Невинномысск, Кочубеевском и Шпаковском округах. Данная инициатива вызвана заботой об общественной безопасности и предотвращением возможных аварий, связанных с негодными транспортными средствами.

«Организация мероприятия связана с ростом фактов ДТП и нарушений ПДД, допускаемых водителями маршруток и автобусов»

– региональная Госавтоинспекция

Водители маршруток, особенно в небольших городах и районах, иногда используют автобусы, которые не прошли техническое обслуживание или находятся в аварийном состоянии, для перевозки пассажиров. Это представляет серьезные угрозы для безопасности дорожного движения и здоровья пассажиров. Такие автобусы могут иметь неисправности тормозной системы, рулевого управления, освещения или других важных узлов, что увеличивает риск возникновения аварий, отметили в Госавтоинспекции.

Нарушения в этой области могут повлечь за собой штрафы для водителей и владельцев автобусов, а в случае серьезных нарушений – лишение прав на вождение или временную приостановку деятельности перевозчика.