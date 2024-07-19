Иванишвили может стать президентом Грузии

Почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" может стать президентом Грузии – о возможности официального возвращения Бидзины Иванишвили на руководящую должность заявил глава Минюста.

Президентом Грузии после запомнившейся рядом скандалов Саломе Зурабишвили может стать почетный председатель и основатель правящей "Грузинской мечты", миллиардер Бидзина Иванишвили. Размышления о такой возможности сегодня впервые прозвучали из уст главы Минюста Рати Брегадзе.

"Господин Иванишвили, если он решит баллотироваться в президенты, я уверен, станет лучшим президентом в истории Грузии"

– министр

Других комментариев относительно возможности избрания Иванишвили на пост президента пока не поступало.

Отметим, что президент Грузии не избирается на прямых выборах. Теперь его выбирает коллегия, которая состоит из 300 выборщиков. В нее входят только что избранные депутаты парламента – президента выбирают сразу после парламентских выборов – и представители регионов.

Ранее СГБ Грузии сообщила о раскрытии преступной группы, которая готовила покушение на Иванишвили и других высокопоставленных лиц. Таким образом злоумышленники хотели посеять разруху и хаос, а затем свергнуть власть.

Станет ли Иванишвили президентом?

Политолог, эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе прежде всего уточнил, что, по всей видимости, Брегадзе выразил только свое личное мнение.

Однако, отметил эксперт, если Бидзина Иванишвили все же станет президентом, то ничего удивительно в этом не будет, ведь именно он является лидером грузинской нации и самым влиятельным человеком в Грузии.

"Он определяет и внешнеполитический курс Грузии, и в целом от него зависит настроение многих политиков, которые на виду в грузинской общественно-политической жизни. Поэтому большая часть общественности будет приветствовать такой вариант и такое развитие событий, если его выдвинут официально как кандидата в президенты. Но пока об этом рано говорить, по крайней мере, до парламентских выборов, которые пройдут 26 октября", – заявил политолог.

В то же время, уверен Капанадзе, если Иванишвили согласится выдвигаться и станет кандидатом, то он станет и президентом.

Как изменится внешняя политика Грузии?

Эксперт выразил мнение, что если Иванишвили станет президентом, то внешнеполитический курс Грузии серьезных изменений не претерпит. "Сегодня Грузия ориентирована на вступление в Евросоюз. Но думаю, что по направлению НАТО произойдут определенные серьезные изменения. Может быть, будет проведен референдум или опрос населения по поводу того, сколько людей поддерживают этот шаг. И думаю, что за него выступят меньше половины, исходя из того, что это нереально", – заключил Васо Капанадзе.