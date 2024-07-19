Вредную для здоровья газировку обнаружили в Дагестане

Роспотребнадзор по Дагестану обнаружил в газированном напитке, который производят под Махачкалой, превышение дозы сахарина в 3,5 раза. Продажа лимонада приостановлена.

Газированный напиток дагестанского производства оказался небезопасным для здоровья. В нем выявили в 3,5 раза больше сахарина, чем положено по нормативам, поделилось Управление Роспотребнадзора по РД.

Со слов ведомства, сахарин – искусственный подсластитель, который слаще обычного сахарного песка почти в 400 раз, поэтому его суточную норму можно сильно превысить, отпив всего часть напитка.

"По результатам контрольно-надзорных мероприятий приостановлено действие декларации о соответствии лимонада ООО “Айс-лим”, который производят в пригороде Махачкалы, что означает, что данный лимонад запрещен к обороту"

- Управление Роспотребнадзора по Дагестану