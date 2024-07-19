Вестник Кавказа

Двух пропавших мужчин ищут второй день в горах Сванети

Горы
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
В горном районе Грузии в среду пропало двое местных жителей. В настоящее время ведутся их поиски.

В Грузии продолжаются поиски двух граждан, пропавших накануне без вести в горах Сванети. Об этом сказано в заявлении Службы по управлению ЧС МВД республики.

В поиско-спасательной операции задействованы дроны. В службе отметили, что из-за сложных погодных условий привлечь вертолет к операции пока не представляется возможным.

Ранее сообщалось, что двое местных жителей шли через ущелье Ласдили. В какой-то момент они заблудились, о чем успели сообщить по телефону. После этого связь с ними пропала.

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