Отдых в бархатный сезон на российских курортах будет дешевле

Хотя в разгаре лето, экономные туристы уже строят планы на бархатный сезон в надежде, что в этот период на российских курортах будет не так людно, не так жарко, а самое главное – не так дорого.

К радости туристов, отложивших свой летний отдых на осень с целью сэкономить, их планам суждено сбыться – отели многих популярных у самостоятельных туристов городов уже снизили цены на проживание в бархатный сезон, с 1 сентября по 31 октября, показал анализ специалистов, сообщает МТС Travel.

Так, в среднем номер в отеле нынешней осенью обойдется в 6,3 тыс рублей в сутки, но есть и дешевле - в Туапсе, Краснодаре и Лазаревском отельеры просят 4,1 тыс, 4,4 тыс и 4,6 тыс рублей соответственно, передает РИА Новости.

В Туапсе и Лазаревском в начале осени вполне можно купаться, что особенно важно для любителей морского отдыха, а из Краснодара удобно добираться до пляжного поселка Джубга, а также винодельческих сел Абрау-Дюрсо, Мысхако и станицы Голубицкая.

Порадуют своими ценами отели Ростова-на-Дону и Пятигорска – они тоже не превысят 5 тыс рублей в сутки.