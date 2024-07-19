G7 планирует инвестиции в инфраструктуру Центральной Азии

Страны G7 намерены вложить крупные средства в инфраструктуру Центральной Азии, упор будет сделан на проекты Казахстана в области транспорта, энергетики, сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых.

Страны Большой семерки - Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США – к 2027 году намерены инвестировать $600 млрд в развивающиеся страны, часть этих средств, до $200 млрд, будет направлена в страны Центральной Азии, в основном в Казахстан, сообщила.о. специального координатора США программы партнерства для глобальной инфраструктуры и инвестиций Хелаина Матца.

Цель программы – обеспечение продовольственной и энергетической безопасности в мире, и казахстанские проекты в этом направлении представляют для Запада большой интерес – это новые разработки в области транспорта и логистики, производство экологически чистой энергии, сельского хозяйства, а также добывающая промышленность, в частности - редкоземельных металлов, передает Trend.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития подсчитал, что только для улучшения транспортной инфраструктуры Центральной Азии в рамках Транскаспийского маршрута в нее нужно инвестировать около 18,5 млрд евро, из которых на долю Казахстана придется 5,5 млрд евро.