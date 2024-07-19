Вице-премьеры России и Казахстана поговорили об энергетике и торговле

Российский вице-премьер Алексей Оверчук пообщался сегодня с заместителем премьера Казахстана Сериком Жумангарином. Стороны обсудили развитие двусторонних связей в торговой и энергетической сферах.

В четверг, 25 апреля, в Астане состоялась встреча сопредседателей межправкомиссии по экономическому сотрудничеству России и Казахстана. Об этом сказано на сайте правительства РФ.

В ходе переговоров затрагивались не только текущие вопросы взаимодействия, но и перспективные направления сотрудничества.

"Сопредседатели МПК подробно обсудили совместные шаги по развитию сотрудничества в сферах транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, рассмотрели ход реализации проектов в области туризма и перспективы углубления интеграционных процессов в ЕАЭС"

– пресс-служба правительства

В ходе встречи вице-премьер России Алексей Оверчук отметил, что Казахстан входит в ТОП-5 ключевых торговых партнеров России.

"Основу взаимной торговли составляют металлы, продовольствие и продукция машиностроения в экспорте России в Казахстан; продукция машиностроения, химической промышленности и металлы в импорте из Казахстана. Их доля в структуре двусторонних расчетов составляет 88%"

– зампред правительства

Стороны также подтвердили заинтересованность в развитии транспортного коридора "Север - Юг".

"Важно для нас и развитие транспортных маршрутов в направлении КНР"

– Алексей Оверчук