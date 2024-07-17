Новые санатории откроют после реконструкции на Кубани

Список санаториев Краснодарского края в ближайшие несколько лет пополнится еще несколькими здравницами. Они появятся в результате реконструкции существовавших ранее, но закрывшихся санаториев.

Санаторный фонд Кубани расширят благодаря восстановлению прежних здравниц, которые подвергнутся реконструкции, сообщили в Минкурортов Краснодарского края.

В ведомстве заявили, что в общей сложности за счет капремонта удастся запустить еще более десяти санаториев. Работы по реконструкции уже ведутся, пишет ТАСС.

В министерстве назвали и примерные сроки их открытия. Предположительно они заработают в период с 2024 по 2026 год.

Обновленные санатории будут доступны для туристов в Сочи, Геленджике и Горячем Ключе.