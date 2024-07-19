РФС обзаведется своим футбольным центром в Дагестане

Вице-премьер Дагестана провел заседание по вопросам возведения футбольного центра РФС. Содействие в данной работе окажет республиканский Минстрой.
Заседание по вопросам создания на территории Дагестана футбольного центра РФС состоялось под руководством замглавы правительства республики Заура Эминова.
В ходе совещания вице-премьер региона поручил внести изменения в документы территориального планирования Карабудахкентского района.
Так, Эминов потребовал предусмотреть возможность внесения корректировки в схемы территориального планирования муниципального образования.
Отмечается, что Карабудахкентскому району в данной деятельности помощь окажет дагестанский Минстрой.
Стоит добавить, что во время ПМЭФ в Санкт-Петербурге глава Дагестана Сергей Меликов и президент РФС Александр Дюков договорились о появлении в республике центра Союза.