Вестник Кавказа

РФС обзаведется своим футбольным центром в Дагестане

РФС обзаведется своим футбольным центром в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вице-премьер Дагестана провел заседание по вопросам возведения футбольного центра РФС. Содействие в данной работе окажет республиканский Минстрой.

Заседание по вопросам создания на территории Дагестана футбольного центра РФС состоялось под руководством замглавы правительства республики Заура Эминова.

В ходе совещания вице-премьер региона поручил внести изменения в документы территориального планирования Карабудахкентского района.

Так, Эминов потребовал предусмотреть возможность внесения корректировки в схемы территориального планирования муниципального образования.

Отмечается, что Карабудахкентскому району в данной деятельности помощь окажет дагестанский Минстрой.

Стоит добавить, что во время ПМЭФ в Санкт-Петербурге глава Дагестана Сергей Меликов и президент РФС Александр Дюков договорились о появлении в республике центра Союза.

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