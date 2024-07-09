Глава Дагестана оценил готовность махачкалинского "Динамо" к РПЛ

Сергей Меликов рассказал о готовности махачкалинского "Динамо" к РПЛ. Он подчеркнул, что в новом сезоне команда не отойдет от привычного для нее стиля игры.

Глава Дагестана оценил перспективы выступления "Динамо" Махачкала в высшем дивизионе чемпионата России по футболу.

"Спорт есть спорт. Безусловно, зайти в лигу и бороться за выживание – это не наша, не дагестанская история, это не в нашем характере"

– Сергей Меликов

Он предложил, что в новом сезоне стиль игры команды не претерпит никаких изменений, так как он позволил махачкалинцам выйти из Первой лиги в РПЛ.

"Стиль игры команды, наверное, мы менять не будем, потому что он помог нам добиться таких серьезных результатов"

– глава региона

Кроме того, Меликов назвал основную задачу клуба на ближайшие годы. Он акцентировал внимание на том, что динамовцы займутся выращиванием юных дагестанских футболистов. При этом глава республики напомнил, что региональные власти вкладывают большие средства в развитие детского футбола.

"Я считаю, что Дагестан – это та житница, которая очень много плодов может принести не только для дагестанских футбольных клубов, но и в целом для российского футбола"

– руководитель РД

Напомним, в 1-м туре РПЛ динамовцы сыграют в гостях с подмосковными "Химками". Игра состоится уже в это воскресенье, 21 июля. Начало – в 20:00 (мск).