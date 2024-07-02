Хабиб может стать амбассадором ФК «Динамо»

Боец Хабиб Нурмагомедов может войти в совет директоров футбольного клуба - махачкалинского «Динамо». В клубе отметили, что были бы очень рады этому.

Прославленный боец Хабиб Нурмагомедов может стать одним из членов совета директоров ФК «Динамо» (Махачкала).

«С удовольствием [Хабиб Нурмагомедов может войти в состав директоров]. Он может присутствовать на любом матче нашего клуба не только как гость, но и в любом другом статусе. Мы готовы с ним сотрудничать в любом статусе. Захочет помогать клубу – нет проблем»

– президент клуба Гаджи Гаджиев

В то же время он отметил, что это лишь желание клуба, окончательное решение остается за Нурмагомедовым, пишет «Спорт-экспресс».

Хабиб Нурмагомедов – одна из самых ярких фигур в мире смешанных боевых искусств. В течение своей карьеры он доказал свою непобедимость, завоевав титул чемпиона UFC и завершив свою карьеру с рекордом 29 побед без поражений. Он пользовался огромной популярностью во всем мире и был признан одним из лучших бойцов UFC всех времен.

Приглашение в совет директоров ФК «Динамо» открывает новые перспективы для Хабиба Нурмагомедова. Принимая такое предложение, он мог бы внести свой вклад не только в развитие футбола в регионе, но и в укрепление спортивной культуры в целом. Его опыт, мудрость и лидерские качества могут стать ценным активом для клуба и способствовать его процветанию.