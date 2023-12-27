Домики для туристов появятся на форелевой ферме в Северной Осетии

Северная Осетия привлечет туристов для отдыха на форелевой ферме. В 2025 году будет открыта туристическая экологическая деревня на озере Бекан.

В следующем году в Северной Осетии на форелевом хозяйстве на озере Бекан начнет работать для туристов эко-деревня, передает ТАСС.

"В новом году мы планируем создать эко-деревню на базе нашего хозяйства. Там для гостей будут созданы 15 модульных домиков. Для них будут созданы условия по рыбалке, зоотерапии. Они смогут продегустировать вина и сыры авторской технологии приготовления"

– директор хозяйства "Барел" Жанна Фадзаева

Построить базу отдыха при форелевой ферме намерены при участии государственной и частной поддержки. Новый объект поможет в развитии туризма в республике. Гости смогут не только приезжать на рыбное хозяйство с экскурсиями, но и останавливаться на отдых на берегу живописного озера.