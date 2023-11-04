Северная Осетия обеспечит СКФО своей форелью

Центр форелеводства, строящийся в Ардонском районе Северной Осетии, сможет заместить импорт мальков этой рыбы по всему СКФО.

После ввода в строй центра форелеводства в Ардонском районе Северная Осетия полностью обеспечит своей продукцией хозяйства Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), сообщил в своем Telrgram-канале глава республики Сергей Меняйло.

"Встретился в Москве с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым. Обсудили вопросы развития рыбохозяйственного комплекса Северной Осетии и дальнейшие шаги по созданию в республике селекционно-племенного центра форелеводства"

- Сергей Меняйло

Он отметил, что этот проект очень важен для региона, поскольку рыбопосадочный материал форели импортируется на 90%, передает "Интерфакс".

"После запуска центра сможем обеспечить рыбоводные хозяйства всего СКФО качественным посадочным материалом и выполнять программу импортозамещения"

- Сергей Меняйло

Центр форелеводства в Северной Осетии, который будет производить 14,6 млн штук малька радужной форели и 30 тыс т товарной рыбы в год, планируется построить к концу 2025 - началу 2026 года. На это будет потрачено 3,155 млрд рублей, сейчас завершается подготовка его проектно-сметной документации.