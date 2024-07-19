Оперативные мероприятия в Каспийске прошли по нескольким адресам

В МВД Дагестана сообщили о том, что мероприятия в Каспийске сегодня вечером проходили по нескольким адресам. Силовики держат ситуацию под контролем, жителям ничто не угрожает.

Вечером в четверг в Каспийске были проведены оперативно-следственные мероприятия, жителям ничто не угрожает, такая информация размещена на странице главы пресс-службы МВД Дагестана Гаяны Гариевой в Telegram.

"Сотрудниками правоохранительных органов в Каспийске по нескольким адресам проведены оперативно-следственные мероприятия. Распространяемая в социальных сетях информация о забаррикадировавшихся лицах не соответствует действительности. В настоящий момент мирным горожанам ничего не грозит, общественный порядок не нарушен"

– Гариева

Представитель ведомства уточнила, что сейчас сотрудниками силовых структур контролируется ситуация. Жильцам позволили вернуться в квартиры.

Ранее в четверг стало известно, что жители многоэтажки в Каспийске были эвакуированы, здание оцеплено, правоохранители проводили проверку поступившей информации.