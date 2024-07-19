О подготовке визита Путина в Турцию сказали в Кремле

В Кремле рассказали о подготовке визита Владимира Путина в Турцию. Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приезд Путина положит начало процессу по нормализации отношений с Сирией

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о подготовке визита российского президента Владимира Путина в Турецкую Республику.

По словам пресс-секретаря главы государства, подготовка визита Путина в Турцию идет активно. При этом он заявил, что дата поездки в настоящее время не определена.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что встреча с Путиным может положить начало процессу по нормализации турецко-сирийских отношений.

О возможном визите российского лидера в Турцию говорили в канцелярии Эрдогана в Анкаре. Там также говорили, что конкретная дата визита сейчас неизвестна.