Юные куряне отдохнут в Дагестане

В Дагестан приехали дети из Курской области и ЛНР. Они проведут свои каникулы в детских лагерях. Ранее в Дагестан прибыли дети из Белгородской области.

В Дагестан прибыли свыше 200 детей из Курской области и 50 детей из ЛНР. Маленьких жителей российских регионов встретили по поручению главы РД Сергея Меликова.

Как пишет пресс-служба Минобрнауки республики, дети проведут свои каникулы в дагестанских лагерях. Их поприветствовал глава ведомства Яхъя Бучаев.

Ранее в Дагестане отдохнули 310 детей из Белгородской области. Они также провели свои летние каникулы в республиканских лагерях.