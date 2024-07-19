Вестник Кавказа

Юные куряне отдохнут в Дагестане

Юные куряне отдохнут в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестан приехали дети из Курской области и ЛНР. Они проведут свои каникулы в детских лагерях. Ранее в Дагестан прибыли дети из Белгородской области.

В Дагестан прибыли свыше 200 детей из Курской области и 50 детей из ЛНР. Маленьких жителей российских регионов встретили по поручению главы РД Сергея Меликова.

Как пишет пресс-служба Минобрнауки республики, дети проведут свои каникулы в дагестанских лагерях. Их поприветствовал глава ведомства Яхъя Бучаев.

Ранее в Дагестане отдохнули 310 детей из Белгородской области. Они также провели свои летние каникулы в республиканских лагерях.

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