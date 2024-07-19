Вестник Кавказа

Двухэтажный дом сгорел в Евпатории

Двухэтажный дом сгорел в Евпатории
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крупный пожар тушили сегодня ночью в Евпатории. Фото и видео с места ЧП распространило МЧС Крыма. К утру огонь уже был полностью ликвидирован.

Масштабный пожар произошел сегодня в Евпатории, сообщили в МЧС Крыма.

Сигнал о ЧП на улице Хозяйственной поступил в 01:50. На место событий сразу же направились пожарные.

Оказалось, что огонь охватил частный дом высотой в два этажа. Пламя перекинулось и на расположенные рядом пристройки. Общая площадь пожара достигла 100 кв м.

Пожар удалось локализовать через час после получения информации о нем. А полностью огонь потушили в 08:03.

В тушении участвовали 15 пожарных.

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Двухэтажный дом сгорел в Евпатории
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