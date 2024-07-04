Альпинисты и МЧС подготовили первых инструкторов в КБР

В Кабардино-Балкарии выпустили первых инструкторов по горному туризму. Обучение профессии прошли десять человек.

В Кабардино-Балкарии с успехом прошла первая аттестация "инструкторов - проводников по альпинизму и горному туризму", экзамены сдали 10 человек.

Аттестация проводилась совместно МЧС региона и Федерацией альпинизма России. Будущие инструкторы сдали теоретический экзамен, после чего состоялся практический этап - местом его проведения стал ледник Курдюм-Мижирги на высоте 4250 метров. Состоялась отработка внештатных ситуаций и проведение спасательных работ.

Экзамен сдали 10 человек, они будут внесены в госреестр и смогут работать проводникам в горах, в том числе на высоте свыше 5700 метров, организовывать маршруты различных категорий сложности.