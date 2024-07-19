Полад Бюльбюль оглы будет участвовать в выборах в Азербайджане

Азербайджанский посол в РФ будет участвовать в сентябрьских выборах в парламент. Они состоятся в республике Южного Кавказа в первый день осени.

Посол Азербайджана в РФ решил принять участие в осенних выборах в парламент республики, намеченных на 1 сентября. Соответствующую информацию 25 июля подтвердил Центризбирком АР.

"Окружная избирательная комиссия утвердила выдвижение Полада Бюльбюль оглы кандидатом в депутаты, ему выданы подписные листы"

– ЦИК страны

Дипломат выдвинул свою кандидатуру в депутаты от Шуша-Агдам-Ходжавендского избирательного округа №124, пишет ТАСС.

Напомним, Полад Бюльбюль оглы возглавляет посольство Азербайджана в Москве на протяжении последних 18 лет.

Изначально выборы в республике планировалось провести в ноябре, однако в итоге их перенесли на несколько месяцев из-за конференции COP29, которую примет Баку. Будущий созыв парламент станет 7-м по счету.