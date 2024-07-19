Нетаньяху призвал создать аналог НАТО на Ближнем Востоке

Израиль предложил США создать аналог НАТО на Ближнем Востоке. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, выводы делать рано, однако курс НАТО имеет очевидную конфронтационную направленность.

Глава израильского правительства в ходе выступления в Конгрессе США призвал создать на Ближнем Востоке альянс, по функциям сходный с НАТО. По словам, главы еврейского государства, такой альянс обеспечивал бы региональную безопасность и являлся активным противовесом Ирану. При этом Нетаньяху отметил, что в состав такого альянса входили бы и США.

Комментируя высказывания израильского премьера, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока рано делать какие-либо выводы относительно предложения Нетаньяху.

В то же время, он отметил, что нынешний курс НАТО имеет очевидную конфронтационную направленность, что точно не пойдет во благо ближневосточному урегулированию.