"Единое нацдвижение" отдадут под суд после выборов в Грузии

Самую крупную оппозиционную партию Грузии "Единое нацдвижение" ожидает суд после парламентских выборов, которые состоятся осенью. Судебный процесс анонсировал премьер Ираклий Кобахидзе.

Вся политическая партия "Единое национальное движение" будет отдана под суд в Грузии после выборов в парламент страны, которые пройдут 26 октября. Привлечение к уголовной ответственности крупнейшей оппозиционной силы анонсировал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

При этом политик назван ЕНД "агентурой" и добавил, что, помимо суда над самой партией, вполне возможны и приговоры отдельным ее деятелям.

Подробности относительно форм наказания "Мечты" глава правительства пообещал озвучить осенью, уже после выборов.

Он также объяснил, почему так важно наказать ЕНД.

"Я так скажу: это – национальная задача, так как когда в стране оппозиция называется преступной, криминальной политической силой, в этой стране демократическая, здоровая политическая среда никогда не состоится"

– Кобахидзе

Грузинский премьер уточнил, что жители Грузии знают о множественных преступлениях, совершенных ЕНД, однако, когда все они будут окончательно выведены на свет, приговоры отдельным лицам станет неизбежными.

Более того, добавил Кобахидзе, ряд представителей "Нацдвижения" уже были осуждены, и среди них бывший президент Михаил Саакашвили.

Иванишвили о ЕНД

Изначально о планах судить "Нацдвижение" после парламентских выборов сообщил основатель и почетный председатель правящей "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили.

В конце апреля он выразил сожаление, что до сих пор ЕНД не подверглось суду в качестве "единой" группировки предателей и преступников. Миллиардер также пояснил, за что нужно судить "Нацдвижение". По словам Иванишвили, партия должна понести ответственность за длившееся 9 лет "кровавое" пребывание у власти, а также за вредительство в течение 12 лет в статусе оппозиции.

В середине июля Иванишвили еще раз заявил о том, что ЕНД должно понести ответственность за свои преступления.