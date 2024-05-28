"Единое нацдвижение" отдадут под суд после выборов в Грузии

Вся политическая партия "Единое национальное движение" будет отдана под суд в Грузии после выборов в парламент страны, которые пройдут 26 октября. Привлечение к уголовной ответственности крупнейшей оппозиционной силы анонсировал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
При этом политик назван ЕНД "агентурой" и добавил, что, помимо суда над самой партией, вполне возможны и приговоры отдельным ее деятелям.
Подробности относительно форм наказания "Мечты" глава правительства пообещал озвучить осенью, уже после выборов.
Он также объяснил, почему так важно наказать ЕНД.
"Я так скажу: это – национальная задача, так как когда в стране оппозиция называется преступной, криминальной политической силой, в этой стране демократическая, здоровая политическая среда никогда не состоится"
– Кобахидзе
Грузинский премьер уточнил, что жители Грузии знают о множественных преступлениях, совершенных ЕНД, однако, когда все они будут окончательно выведены на свет, приговоры отдельным лицам станет неизбежными.
Более того, добавил Кобахидзе, ряд представителей "Нацдвижения" уже были осуждены, и среди них бывший президент Михаил Саакашвили.
Иванишвили о ЕНД
Изначально о планах судить "Нацдвижение" после парламентских выборов сообщил основатель и почетный председатель правящей "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили.
В конце апреля он выразил сожаление, что до сих пор ЕНД не подверглось суду в качестве "единой" группировки предателей и преступников. Миллиардер также пояснил, за что нужно судить "Нацдвижение". По словам Иванишвили, партия должна понести ответственность за длившееся 9 лет "кровавое" пребывание у власти, а также за вредительство в течение 12 лет в статусе оппозиции.
В середине июля Иванишвили еще раз заявил о том, что ЕНД должно понести ответственность за свои преступления.