Землетрясение произошло на юго-западе Ирана

Сейсмологи зафиксировали сегодня утром землетрясение на юго-западе Ирана. В результате подземных толчков никто не пострадал.
В четверг, 25 июля, в юго-западной части Ирана произошло землетрясение, магнитуда которого составила 3,7. Об этом сообщают местные средства массовой информации.
Подземные толчки были зафиксированы в городе Хамидия провинции Хузестан в районе 08:00 по местному времени (07:30 мск).
Очаг землетрясения располагался на глубине 28 км. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.