Вестник Кавказа

Землетрясение произошло на юго-западе Ирана

мониторинг землетрясений
© Фото: сайт Института сейсмологии Казахстана
Сейсмологи зафиксировали сегодня утром землетрясение на юго-западе Ирана. В результате подземных толчков никто не пострадал.

В четверг, 25 июля, в юго-западной части Ирана произошло землетрясение, магнитуда которого составила 3,7. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Подземные толчки были зафиксированы в городе Хамидия провинции Хузестан в районе 08:00 по местному времени (07:30 мск).

Очаг землетрясения располагался на глубине 28 км. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

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