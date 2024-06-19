Таксистов не хватает на Кубани

Недобор таксистов в таксопарки Краснодара составляет порядка 30%. Это связано изменениями в законодательстве и новыми правилами работы водителей.

В Краснодарском крае на сегодняшний день наблюдается дефицит водителей такси, который достигает 30% к июлю 2024 года. Эта проблема связана с изменениями в законодательстве и новыми правилами, которые делают сложным поиск водителей для таксопарков и агрегаторов.

«Мы со многими общаемся, по Краснодарскому краю все жалуются, что машины простаивают, и водителей не хватает, сложно найти водителя в связи с новыми законами и правилами. Дефицит водителей сейчас 30%»

– председатель общественного совета по развитию такси в Краснодарском крае Петр Петров

Напомним, что с 1 сентября 2023 года вступили в силу изменения, согласно которым самозанятые лица могут сотрудничать с такси-агрегаторами без необходимости регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Однако для этого необходимо получить специальное разрешение у соответствующих органов, что может быть достаточно сложной процедурой.

Также стоит отметить, что недобор водителей такси имеет серьезные последствия для всей отрасли. Рост времени ожидания такси, увеличение стоимости поездок и снижение качества обслуживания – вот лишь некоторые из проблем, с которыми сталкиваются как пассажиры, так и компании, предоставляющих транспортные услуги.