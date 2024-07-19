Более 300 точек стихийной торговли выявили на Кубани

С января этого года администрация Кубани составила более 300 протоколов за стихийную торговлю на территории региона. Более 40% из них – повторное нарушение. Сотрудники районных администраций регулярно выезжают на проверки в места вероятного скопления незаконных точек.

Краснодарские власти регулярно выявляют факты незаконной торговли в регионе – с января этого года зафиксировано более 300 случаев, рассказали в краевой администрации.

Работники муниципальных администрацией проверяют места около остановок автобусов и маршруток, территории недалеко от рынков и больших торгово-развлекательных комплексов, а также обочины у дорог. Они провели более 10 тыс таких выездов с конца весны.

"В Краснодарском крае работает свыше тысячи рынков и ярмарок на 50 тысяч торговых мест. Часть из них свободна и предоставляется на безвозмездной основе. Граждане, желающие реализовывать свою продукцию, могут занять места на законных объектах, получив комфортные условия и постоянный поток покупателей"

- глава департамента потребительской сферы Кубани Роман Куринный

Из 3 тыс протоколов около 40% выписаны не в первый раз.

Покупать товары в стихийных торговых точках опасно, так как часто продавцы не имеют документации, где подтверждается качество продукции.

Частным лицам за незаконную торговую деятельность выписывается штраф в пять тыс рублей, должностным – 20 тыс рублей и юридическим – 50 тыс рублей.