Автодорогу "Кавказ" расширят в Чечне

В Чечне планируют увеличить на 4 полосы участок автодороги "Кавказ". Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Кавказ".

Самый загруженный участок федеральной трассы "Кавказ" расширят в Чечне, рассказали в Упрдор "Кавказ".

Работы будут проводиться на отрезке от 644-го до 656-го километра. Он расположен в Грозненском районе.

Планируется увеличить число полос на этом участке до четырех. Первая часть (всего 4 км, с 644-го по 648-й километр) будет введена в эксплуатацию в ноябре 2026 года.

"К концу 2026 года более 80% автодороги Р-217 "Кавказ" на территории Чеченской Республики станут четырехполосными (96 из 116 км)"

– Упрдор "Кавказ"

Помимо расширения и реконструкции, в строительные работы будет входить обеспечение автомобильной дороги новыми дорожными знаками, ограждением по краям и осевым светоотражающим ограждением.