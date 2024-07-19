Новый мультимедийный комплекс заработал в казахстанском Боровом

В казахстанском курорте Боровое в Акмолинской области открылся мультимедийный комплекс-музей, построенный с помощью современных технологий – уже в следующем году он примет Национальный курултай.

В Щучинско-Бурабайской курортной зоне в Боровом открылся мультимедийный интерактивный комплекс, сообщили в акимате Акмолинской области.

Комплекс раскинулся на территории Поляны Абылай хана, одном из сакральных мест Казахстана и главной достопримечательности курорта Боровое, передает Sputnik Казахстан.

"В следующем году в регионе планируется проведение Национального курултая, и центр станет хорошей отправной точкой этого мероприятия"

– аким Акмолинской области Марат Ахметжанов

Мультимедийный комплекс-музей построен с помощью современных технологий и сочетает в себе гармонию инноваций и традиций, а его экспозиции помогут посетителям лучше узнать историю Казахстана и познакомиться с культурой страны, он может принимать до 500 отдыхающих в день.

Открыли высокотехнологичный музей министр культуры и информации Аида Балаева, а также заместитель управляющего делами президента страны Рустам Баялиев, говорится в сообщении.