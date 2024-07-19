Дагестан активно развивает Кизлярский район

Власти Дагестана готовят к реализации два крупных инвестиционных проекта в Кизлярском районе республики – они будут затрагивать сферы рыболовства и агротуризма.

В Кизлярском районе Дагестана будут реализованы два крупных инвестиционных проекта, сообщает в своем Telegram-канале правительство республики.

Один из них предусматривает строительство рыбоперерабатывающего комплекса и организацию садковых хозяйств у Ачикольских озер в Кизлярском районе.

"Цель проекта - увеличение производственных мощностей, создание условий для переработки рыбы, отвечающих современным мировым требованиям к производству пищевых продуктов"

- правительство Дагестана

В строительство комплекса будет инвестировано около 250 млн рублей, он заработает в 2028 году.

Второй проект разрабатывает ООО "Охотхозяйство "Ачикольское" – он включает строительство комплексной зоны отдыха в самом городе Кизляр и будет тесно связано с агротуризмом, инвестиции в проект составят 151 млн рублей, Комплекс заработает в 2027 году.

Отмечается, что по первому проекту в городе Кизляр планируется строительство к 2027 году. Объем вложений в проект со стороны инвестора составит 151 млн рублей.