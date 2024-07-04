Аэропорт Стамбула отменяет рейсы на пятницу из-за ливня

В стамбульском аэропорту Сабиха Гекчен на завтра частично отменяются рейсы из-за ожидаемой неблагоприятной погоды. На данный момент около 5% рейсов на пятницу отменены в аэропорту Стамбула.

На пятницу 26 июля в Стамбуле в международном аэропорту имени Сабихи Гекчен (SAW) отменена часть авиарейсов как на вылет, так и на прилет.

"В связи с ожидаемыми негативными погодными условиями будут отменены 5% рейсов до 15.00 (совпадает с мск)"

– управляющая аэропортом компания

Пассажиров просят заранее отслеживать статус рейса через сайты авиакомпаний.

В воздушной гавани SAW только одна взлетно-посадочная полоса, тогда как в новом аэропорту Стамбул (IST) их три. Аэропорт на севере Стамбула пока не сообщает об отмене авиарейсов из-за непогоды в пятницу.

Ожидается, что мощные ливни ударят по Стамбулу ближайшей ночью и продлятся всю пятницу.