Грузинская Служба госбезопасности в очередной раз спасла страну от угрожавшей ей опасности, заявил глава Минюста в связи с разоблачением подготовки покушения на Бидзину Иванишвили.

СГБ Грузии снова оказалась на высоте: ее специалисты уберегли страну от опасности, грозившей ей тяжелыми испытаниями – так глава Минюста Рати Брегадзе прокомментировал раскрытие преступной группы, которые планировала устроить теракт против почетного председателя правящей "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и затем государственный переворот.

"Расследование факта подготовки террористического акта и заговора с целью свержения власти завершится успешно"

– министр

Брегадзе уточнил, что подробности дела пока не оглашаются, что неудивительно: очевидно, что оно связано с государственной тайной.

При этом министр выразил уверенность, что в итоге СГБ расскажет подробности общественности так, что это не нанесет ущерб безопасности государства.