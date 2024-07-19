Вестник Кавказа

Подготовку покушения на Иванишвили прокомментировали в Минюсте

Вид Тбилиси
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Грузинская Служба госбезопасности в очередной раз спасла страну от угрожавшей ей опасности, заявил глава Минюста в связи с разоблачением подготовки покушения на Бидзину Иванишвили.

СГБ Грузии снова оказалась на высоте: ее специалисты уберегли страну от опасности, грозившей ей тяжелыми испытаниями – так глава Минюста Рати Брегадзе прокомментировал раскрытие преступной группы, которые планировала устроить теракт против почетного председателя правящей "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и затем государственный переворот.

"Расследование факта подготовки террористического акта и заговора с целью свержения власти завершится успешно"

– министр

Брегадзе уточнил, что подробности дела пока не оглашаются, что неудивительно: очевидно, что оно связано с государственной тайной.

При этом министр выразил уверенность, что в итоге СГБ расскажет подробности общественности так, что это не нанесет ущерб безопасности государства.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1535 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Покушение на Иванишвили и переворот предотвратили в Грузии

Покушение на Иванишвили и переворот предотвратили в Грузии

Президент Азербайджана решительно осудил покушения на Трампа

Президент Азербайджана решительно осудил покушения на Трампа

Премьер Грузии рассказал об угрозах, поступивших от еврокомиссара

Премьер Грузии рассказал об угрозах, поступивших от еврокомиссара

В Иране совершено покушение на замминистра промышленности

В Иране совершено покушение на замминистра промышленности

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы