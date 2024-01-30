Сколько дней будут отдыхать россияне в 2025 году?

Сформирован проект календаря с выходными днями в 2025 году. В Минтруда отметили, что перенос выходных позволяют продлевать некоторые праздники.
Календарь выходных дней на 2025 год сформировало министерство труда и социальной защиты, его проект опубликован на портале ведомства.
В нем указано, что на новогодние праздники в 2025 году приходятся 11 выходных дней. Россияне будут отдыхать с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.
Глава министерства Антон Котяков отметил, что переносы выходных дней, совпадающих с праздничными, продлевают некоторые праздники.
Министр подчеркнул, что такие переносы ежегодно утверждаются кабинетом министров. По его словам, они позволяют оптимально использовать праздничные дни.
Помимо 11 новогодних выходных дней, россияне в 2025 году будут отдыхать:
- 22 и 23 февраля;
- 8 и 9 марта;
- с 1 по 4 мая;
- с 8 по 11 мая;
- с 12 по 15 июня;
- со 2 по 4 ноября;
- с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.