Вестник Кавказа

Сколько дней будут отдыхать россияне в 2025 году?

Сколько дней будут отдыхать россияне в 2025 году?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сформирован проект календаря с выходными днями в 2025 году. В Минтруда отметили, что перенос выходных позволяют продлевать некоторые праздники.

Календарь выходных дней на 2025 год сформировало министерство труда и социальной защиты, его проект опубликован на портале ведомства.

В нем указано, что на новогодние праздники в 2025 году приходятся 11 выходных дней. Россияне будут отдыхать с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Глава министерства Антон Котяков отметил, что переносы выходных дней, совпадающих с праздничными, продлевают некоторые праздники.

Министр подчеркнул, что такие переносы ежегодно утверждаются кабинетом министров. По его словам, они позволяют оптимально использовать праздничные дни.

Помимо 11 новогодних выходных дней, россияне в 2025 году будут отдыхать:

  • 22 и 23 февраля;
  • 8 и 9 марта;
  • с 1 по 4 мая;
  • с 8 по 11 мая;
  • с 12 по 15 июня;
  • со 2 по 4 ноября;
  • с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.
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