Трасса "Дон" повысит безопасность для пешеходов

Трасса М-4 "Дон" – самая загруженная автомагистраль в России, где часто случаются ДТП. Для повышения ее безопасности на территории Кубани и Адыгеи оборудуют надземные пешеходные переходы, чтобы у людей стало больше возможностей перейти ее без происшествий.

Федеральная трасса М-4 "Дон" на территории Кубани и Адыгеи станет в разы безопаснее для пешеходов - вдоль трассы планируют построить несколько надземных пешеходных переходов, рассказали в Автодоре.

На территории субъектов начнут строительство двух таких переходов – около поселка Псекупс на границе Краснодарского края и Адыгеи и между населенными пунктами Победитель и Дружелюбный рядом с Краснодаром.

Строительные работы уже начались. В кубанской столице перенесли инженерные коммуникации, а в Адыгее уже соорудили каркас из арматуры и установили сваи.

Сообщается, что перекрывать трассу или ее часть во время курортного сезона не будут. Все работы должны завершиться к началу лета 2025 года.

Напомним, что трасса "Дон" стала самой загруженной автомагистралью страны. В июле и августе нагрузка на трассу возрастает на 300%, что в 6 раз больше, чем в феврале.