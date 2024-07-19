Женские сборные Азербайджана и Армении встретились на чемпионате Европы U18

Азербайджанские и армянские баскетболистки провели встречу на юниорском ЧЕ по баскетболу. Победу одержала сборная Азербайджана.
В четверг, 25 июля, на юниорском чемпионате Европы по баскетболу (U18) в Приштине состоялся матч женских сборных Азербайджана и Армении.
Игра дивизиона С завершилась в пользу азербайджанских баскетболисток со счетом 68:42.
В предыдущих матчах национальная команда Азербайджана обыграла Албанию (72:53) и Грузию (74:68).
Победа над армянской сборной позволила набрать азербайджанским юниоркам 6 очков и выйти в полуфинал турнира.