Вестник Кавказа

Женские сборные Азербайджана и Армении встретились на чемпионате Европы U18

Женские сборные Азербайджана и Армении встретились на чемпионате Европы U18
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанские и армянские баскетболистки провели встречу на юниорском ЧЕ по баскетболу. Победу одержала сборная Азербайджана.

В четверг, 25 июля, на юниорском чемпионате Европы по баскетболу (U18) в Приштине состоялся матч женских сборных Азербайджана и Армении.

Игра дивизиона С завершилась в пользу азербайджанских баскетболисток со счетом 68:42.

В предыдущих матчах национальная команда Азербайджана обыграла Албанию (72:53) и Грузию (74:68).

Победа над армянской сборной позволила набрать азербайджанским юниоркам 6 очков и выйти в полуфинал турнира.

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