Альпинист Исрафил Ашурлы покорил гору Гашербрум II. Она является тринадцатой вершиной мира. Ранее Ашурлы взобрался на гору Нанга-Парбат в Пакистане.

Азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы взобрался на вершину горы Гашербрум II в области Кашмир на пакистано-китайской границе.

Высота данной горы составляет 8 035 м. Гашербрум II является четвертой по высоте вершиной горной системы Каракору и тринадцатой в мире.

Это уже восьмой восьмитысячник, который был покорен Исрафилом Ашурлы. Альпинист не собирается останавливаться и намерен взобраться на все восьмитысячники мира.

Ранее Ашурлы поднялся на гору Нанга-Парбат в Пакистане. Ему это удалось сделать с третьей попытки. Высота вершины составляет 8 125 м, она является девятой горой мира.