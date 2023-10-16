Исрафил Ашурлы покорил вершину горы Нанга-Парбат

Альпинист Исрафил Ашурлы взобрался на вершину горы Нанга Парбата в Пакистане. Высота горы составляет свыше 8 тыс м.

Известный азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы покорил гору Нанга-Парбат в Пакистане. Он взобрался на вершину с третьей попытки.

Как пишет издание azerisport.com, Исрафил Ашурлы поднялся на гору без использования дополнительного кислорода. В прошлом году при попытке покорить вершину он спас местного альпиниста Асифа Бхатти.

Стоит отметить, что высота горы Нанга-Парбата составляет 8 125 м над уровнем моря. Она является является девятой вершиной мира.

Это уже седьмой восьмитысячник, который покорился альпинисту из Азербайджана.