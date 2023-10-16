Исрафил Ашурлы. Про горы, нелюдей и законы морали выше 8000 м.

Опубликовано: 15:20, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Исрафил — удивительный человек, не менее удивительна его судьба. О магии гор, законах человеческой морали выше 8000 метров, мистике и мистицизме с ним поговорил журналист и политик Максим Шевченко.

Азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы сегодня редкий гость в Москве. В феврале он доставал людей из-под завалов после землетрясения в Турции, весной развернул азербайджанский флаг на восьмитысячнике Макалу, летом стал героем Пакистана после того, как рискуя собственной жизнью, спас ослепшего пакистанца на Нанга Парбате, в конце августа в очередной раз взошел на Эльбрус.