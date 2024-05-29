Всероссийский форум добровольцев пройдет в Ингушетии

В сентябре этого года в Ингушетии состоится форум для активной молодежи России под названием "Поколение 18-35". Организаторы приглашают и руководителей волонтерских организаций, и добровольцев-новичков.

С 4 по 7 сентября 2024 года в Республике Ингушетия стартует Всероссийский форум добровольцев "Поколение 18-35", мероприятие пройдет на территории спортивного центра "Мужичи". Об этом сообщил в социальной сети глава республики Махмуд-Али Калиматов.

В течение четырех дней мероприятие смогут посетить как руководители волонтерских организаций, так и добровольцы-новички, не моложе 18 и не старше 35 лет.

Как для первых, так и для вторых предусмотрены две части форума: информационная – в виде мастер-классов, круглых столов и тренингов по развитию навыков лидерских качеств и коммуникации с людьми, и практическая, в ходе которой они смогут применить полученные знания.

"В программе – круглые столы с экспертами федерального уровня из "Добро.РФ", Российского союза молодежи, Российских студенческих отрядов. Важной частью станет возможность применить полученные знания на практике"

– Калиматов

По словам главы республики, цель форума – поиск единомышленников и дальнейшее развитие добровольчества среди молодых людей. Кроме того, на мероприятии будут решаться и другие задачи.

"Конечно, форум – это не только учеба, но и общение: участники смогут найти единомышленников, завести новые знакомства и стать частью большой и дружной добровольческой семьи"

– Калиматов

Период отбора участников уже начался и завершится 31 августа 2024 года. На данный момент заявки на участие подали около 180 человек.