Волонтеры-медики и спасатели из РФ и Азербайджана договорились сотрудничать

В ходе IV форуме молодежных инициатив Волонтеры-медики и спасатели из РФ и Азербайджана подписали соглашения о сотрудничестве. Он касаются реализации проектов в сфере медицинских объединений волонтеров-медиков и студенческих корпусов спасателей.

Волонтеры-медики и спасатели из РФ и Азербайджана в ходе молодежного форума подписали соглашения о сотрудничестве. Соглашение было достигнуто на IV форуме молодежных инициатив двух стран, проходящем на базе СКФУ.

«Сегодня было подписано три двусторонних соглашения. Они касаются совместной реализации проектов в сфере медицинских объединений волонтеров-медиков, студенческих корпусов спасателей, а также молодежного сотрудничества»

– ректор СКФУ Дмитрий Беспалов

Отметим, что сотрудничество между волонтерами-медиками и спасателями из России и Азербайджана открывает новые горизонты для обоих государств. Благодаря этому партнерству, эксперты смогут обмениваться опытом, передавать знания и лучшие практики в области медицины и спасательных операций. Это позволит повысить эффективность помощи пострадавшим и способствовать быстрому реагированию на чрезвычайные ситуации.

Предполагается, что в рамках сотрудничества будут проводиться не только совместные тренинги и семинары, но и обмен опытом. Волонтеры смогут учиться друг у друга, развивать новые навыки и улучшать свою профессиональную подготовку. Этот обмен знаниями поможет создать более эффективную систему гуманитарной помощи и спасения людей в чрезвычайных ситуациях.

Сотрудничество волонтеров-медиков и спасателей из России и Азербайджана – это пример того, как гуманитарные ценности и профессионализм могут объединить людей в стремлении помогать друг другу.