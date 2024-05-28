В Москве отметили День независимости Азербайджана

Прием по случаю Дня независимости Азербайджана прошел сегодня в Москве. День независимости отмечается в честь событий 28 мая 1918 года, когда была провозглашена независимость Азербайджанской Демократической Республики.

Прием по случаю Дня независимости Азербайджана прошел в Москве в банкетном зале в ТЦ "Европейский".

День независимости в Азербайджане отмечают 28 мая. Именно в этот день 106 лет, в 1918 году, была провозглашена независимость Азербайджанской Демократической Республики – АДР. Это была первая на мусульманском Востоке парламентская республика.

В Декларации независимости, которая была подписана в тот же день в зале бывшего Дворца наместника на Кавказе в Тифлисе, утверждалась передача суверенных прав всем народам АДР. Одинаковые гражданские и политические права получили все граждане Азербайджанской Демократической Республики, мужчины и женщины, любых национальности, веры и социального положения.

Позже независимость Азербайджана была признана на международном уровне – в ходе Парижской мирной конференции в январе 1920 года.