Азербайджан отмечает 106-летие Азербайджанской Демократической Республики

День независимости празднует сегодня народ Азербайджана. Именно 28 мая 106 лет назад была провозглашена независимость Азербайджанской Демократической Республики – АДР.

Праздник День независимости отмечается сегодня в Азербайджане. Ровно 106 лет назад была провозглашена независимость Азербайджанской Демократической Республики.

Событие состоялось 28 мая 1918 года. В этот день Национальный совет Азербайджана провозгласил независимость АДР.

В тот же день была подписана Декларация независимости. Церемония состоялась в зале бывшего Дворца наместника на Кавказе, расположенного в Тифлисе.

Согласно декларации, все народы АДР получали суверенные права. Одинаковые гражданские и политические права получили абсолютно все граждане АДР, мужчины и женщины, вне зависимости от национальности, веры и социального положения. Соответственно, жительницы АДР получили избирательное право. Такой шаг был сделан впервые на Востоке. Более того, женщины в АДР стали обладательницами избирательного права раньше, чем в части стран Европы.

Спустя некоторое время были утверждены госсимволы АДР: флаг, гимн и герб. В качестве государственного языка был признан азербайджанский.

Затем независимость Азербайджана была признала на международном уровне. Это событие произошло в ходе Парижской мирной конференции в январе 1920 года.

С Днем независимости в 2024 году Азербайджан поздравили президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Сербии Александр Вучич, президент Израиля Ицхак Герцог, президент Государства Палестина Махмуд Аббас, президент Албании Байрам Бегай, король Иордании Абдалла II ибн Аль Хусейн, президент Болгарии Румен Радев, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и другие мировые лидеры.